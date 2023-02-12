Hatay'da enkazda kalan Rabia, 153 saat sonra kurtarıldı

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN /BODRUM(Muğla),(DHA)- HATAY'da yıkılan apartmanın enkazında kalan Rabia Kalçın (28), 153 saat sonra sağ çıkarıldı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından ekiplerin arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Hatay Cebrail Mahallesi Emlak Konutları'nda enkaz altında kalan ve ses veren Rabia Kalçın'ı kurtarmak için ekipler zamanla yarıştı. Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Rabia'yı enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekiplerin ilk müdahalesini enkaz alanında yaptığı Rabia, hastaneye kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY-Cavit AKGÜN
2023-02-12 14:27:34
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