Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli yakalandı



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta, bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı belirlenen Emrah G. (49), kaçtığı Muğla'da yakalandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, evden hırsızlık olayıyla ilgili 46 AAG 185 plakalı otomobilin Muğla'ya giriş yaptığı bilgisine ulaştı. Denizli kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otomobilde; 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, 1 bilezik, 1 tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 euro ve 8 bin lira ele geçirildi. Kahramanmaraş'ta bakıcılığını yaptığı yaşlı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ve paraları çaldığı tespit edilen Emrah G. ile otomobildeki annesi N.G., gözaltına alındı. N.G., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakılırken, Emrah G. ise adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-13 15:54:01



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