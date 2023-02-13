Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli yakalandı (2)

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI

Kahramanmaraş'ta, bakıcılığını yaptığı kadını depremin ardından dışarı çıkarıp, evdeki altın ile paraları çaldığı belirlenen ve kaçtığı Muğla´da polis ekipleri tarafından yakalanan Emrah G. (49), sevk edildiği adliyede adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-13 18:47:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.