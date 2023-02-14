Oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere yardım kampanyasına destek



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)- OYUNCU Birce Akalay, Muğla´nın Bodrum ilçesinde depremzedeler için toplanan bağış kampanyasına destek vermek için koordinasyon merkezine geldi. Depremzedelere moral veren Akalay gönüllülerle yardım çalışması yürüttü.

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Muğla´nın Bodrum ilçesinde de toplanan yardım malzemeleri TIR'larla bölgeye ulaştırıldı. Gençlik Merkezi'nde depremzedeler için ihtiyaç mağazası oluşturuldu. Bu kapsamda, oyuncu Birce Akalay da gençlik merkezine gelerek Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalara destek verdi. Gönüllüler ile el ele veren Akalay depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için seferber oldu. Çocuklarla da yakından ilgilenen Akalay, depremzedelere moral verdi.

Öte yandan, Akalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bodrum Gençlik ve Spor Merkezi´nde halk var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bugün karşılanan afet mağduru vatandaşlarımızın sayısı 3 bin 133 kişiye ulaştı. Ciddi boyutta yeni ayakkabı eksiğimiz var. Yardımlarınızı bekliyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-14 10:55:08



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