

Fırat AKAY / BODRUM (Muğla), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'daki evleri hasar gören 39 haftalık hamile Işıl Özdemir (22), anne ve babasıyla geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Bodrum Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen kız bebeğe 'Defne' adı verildi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremin ardından evleri yıkılan ve hasar gören vatandaşlar AFAD tarafından belirlenen illerde konaklatılmaya başlandı. Bu kapsamda, depremde evleri hasar alan 39 haftalık hamile Işıl Özdemir de anne ve babasıyla Hatay'ın Antakya ilçesinden Bodrum´a geldi. Eşi Ekrem Özdemir ise hasar gören evlerini bırakamadığı için Antakya'da kaldı. Dün sancıları artan Işıl Özdemir Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bodrum'da gözlerini dünyaya açan bebeğe 'Defne' ismi verildi. Anne Özdemir ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'DÜŞE KALKA EVDE ÇIKTIK'

Deprem anında yaşadığı korkuyu anlatan Işıl Özdemir, "Deprem anında çok korktuk. Bebeğim için çok daha fazla endişelendim. Evimizde zarar var ama müstakil olduğu için çok fazla hasar olmadı. Deprem anında düşe kalka evden çıktık, yağmurluydu yerler kaygandı. Önce ben, sonra da eşim düştü. Merdivenlerden düşeceğim anda ise eşim beni tuttu ve hemen dışarı çıktık. Daha sonra 3-4 gün arabada kaldık. Bebeğimi sağlıklı bir şekilde dünyaya getirebilmek için Bodrum´a gelmek zorunda kaldım. Eşim ise Hatay'da kaldı. Buruk mutluluk yaşıyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-14 13:37:02



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