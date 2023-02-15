Enkazdan çıkarılan Karamel'in sahibi çipten bulundu



MUĞLA, (DHA)HATAY'da enkaz altından çıkartılıp, getirildiği Muğla'da bakım ve tedavileri yapılan chihuahua (şivava) cinsi 'Karamel' isimli köpeğin çipi sayesinde depremzede olan sahibine ulaşıldı. Köpeğin en kısa sürede sahibine teslim edileceği bildirildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gönüllü olarak bölgeye giden Marmaris Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi, Hatay´ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı. Ekip çalışmaları sırasında enkaz altından chihuahua (şivava) cinsi bir köpeği çıkardı. Ekiptekilerin 'Künefe' ismini verdiği köpek, ekip üyelerinden biri tarafından sahiplenilerek Muğla'ya getirildi. Köpeğin Muğla Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde bakımları ve muayenesi yapıldı. Geçici Hayvan Bakımevi görevlileri, köpeğin çipinden gerçek sahiplerine ulaştı. Deprem nedeniyle zor günler geçiren ve sevdiklerini kaybeden ailenin köpeklerinin de enkaz altında olduğunu sandığı bilgisi alındı. Asıl isminin 'Karamel' olduğu öğrenilen köpeğin en kısa sürede sahibine ulaştırılacağı bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla MUĞLA, (DHA)

2023-02-15 13:02:30



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