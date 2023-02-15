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Depremzede Alperen, yapboz kutusundan çıkan parayı iade etti

DHA

Depremzede Alperen, yapboz kutusundan çıkan parayı iade etti


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremler sonrası Hatay'dan ailesiyle Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Alperen Kara (12), yardımların toplandığı koordinasyon merkezinden aldığı yapboz kutusunda bir miktar para buldu. Alperen, parayı görevlilere teslim etti.
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye yardım için seferber oldu. Bu kapsamda, Hatay'ın Hassa ilçesindeki evleri hasar alan Mehmet Kara, 2 gün önce ailesiyle birlikte Bodrum´a geldi. Kara ailesi ihtiyaçlarını karşılamak için koordinasyon merkezine geldi. Merkezde oyun alanındaki oyuncaklarla oynamaya başlayan Alperen Kara, üzerinde 'Merhaba ben Berfin. Benim can kardeşlerime küçük bir hediyem var. Onları çok ama çok seviyorum' notu bulunan yapboz kutusunu açtı. İçerisinde bir miktar para olduğunu fark eden Alperen, parayı görevlilere teslim etti. İhtiyaçları karşılanan Kara ailesi merkezden ayrıldı. Alperen'in bulduğu 550 lirayı görevlilere teslim ettiğini öğrenen Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, aileye ulaşıp, merkeze davet etti. Olaydan etkilendiğini dile getiren Dumruk, parayı tekrar Alperen'e verdi.
'PARAYI SAHİBİNE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞTIM'
Başkasına ait bir parayı harcamanın doğru olmadığını, bu nedenle yapbozun içerisinde bulduğu parayı görevliye teslim ettiğini ifade eden Alperen Kara, "İhtiyaçlarımız karşılamak için gittiğimiz merkezde belki de bir Galatasaray forması bulurum umuduyla bakarken, oyuncakların olduğunu gördüm. Yapboz kutusunu elime aldım, içini açınca para olduğunu fark edip, hemen görevliye teslim ettim. Merkezden ayrıldıktan bir süre sonra arayıp, tekrar çağırdılar. Bana ait bir para olmadığı için sahibine ulaştırmaya çalıştım. Ben Galatasaraylıyım ve Kerem Aktürkoğlu'nu çok seviyorum. Aktürkoğlu imzalı formayı çok istiyorum" dedi.
Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk ise "İçimizi ısıtacak bir olay yaşadık. Çocuklarımızla alanda ilgilenirken, Alperen isminde bir çocuğumuzla tanıştık. Alperen oyuncağının içerisinden bir miktar para çıktı, deyip, görevli arkadaşlara teslim etmiş. Biz de Alperen´e tekrar parayı teslim ettik. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine çok teşekkür ederiz. Bu yardım gerekli yere gittiği için ayrıca çok mutlu olduk" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-15 17:06:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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