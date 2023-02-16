Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi yelkenli teknede yakalandı



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ´ta, depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Mesut Başkır, Muğla´nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne ile Yunan adalarına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binaların mühendis ve müteahhitleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakılama kararı çıkarılan müteahhit Mesut Başkır´ın, deniz yoluyla ülke dışına kaçma girişiminde bulunabileceği bilgisine ulaşıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü´nün verdiği bilgi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Dalyan, Ekincik ve Marmaris açıkları ile Yeşilova Körfezi'ni kontrol eden ekipler, gece saatlerinde Marmaris'in Alaburun mevkisinin batısında bir yelkenli tekneyi durdurdu. Katamaran tipi teknede yapılan kontrollerde hakkında 'taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli, işlemlerinin ardından Kahramanmaraş'a gönderildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-16 11:29:44



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