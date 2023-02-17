'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

DHA

'Depremzedeyim' diyerek yardım malzemesi toplayan şüphelinin ifadesi ortaya çıktı


Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı gerekçesiyle tutuklanan Ali Kamalak'ın (55) savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Kamalak´ın ifadesinde, yardım malzemelerini Osmaniye ve Hatay'daki çocuklarını deprem bölgesinden Muğla'ya getirebilirim düşüncesiyle aldığını söyledi. Kamalak, "Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine ise Kamalak, 'Torunlarım bulunuyor' diye cevap verdi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ali Kamalak, savcılıktaki ifadesinde, 4 Şubat tarihinde deprem bölgesi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gittiğini anlatıp, "Burada boşanma aşamasında olduğum eşim ve çocuklarımın bir kısmı bulunuyordu. Diğer çocuklarım ise deprem bölgesi olan İskenderun ve Dörtyol'da yaşıyor. Ülkemizde meydana gelen büyük depreme yakalandım. Yaklaşık 5 gün kadar orada kaldım. Daha sonrasında Muğla'ya döndüm. Şehirde gezindiğim sırada gençlik merkezinde bağış için gönüllüler tarafından toplanan eşyaların olduğu bir yardım standına rastladım. Çocuklarımı Muğla'ya getirebileceğimi düşünerek birtakım yardım malzemelerini aldım ve bunları arkadaşımın dükkanına istifledim. Hiçbir şekilde eşyaları satışa çıkaracak biçimde yerleştirmedim. Eşyaları aldığımdan arkadaşımın haberi yok. İstiflediğim zaman gördü ve ne olduğunu sordu. Çocuklarımı deprem bölgesinden Muğla 'ya getirebilirim düşüncesiyle eşyaları aldım. İyi niyetimle bu davranışları gerçekleştirmiştim" dedi.
Savcının, 'Eşyalar arasındaki bebek kıyafetlerini neden aldın' sorusu üzerine Ali Kamalak, "En küçük çocuğum 12 yaşındadır. Ancak torunlarım buluyor" diye cevap verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-02-17 14:19:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan Muğla'daki yardımlara ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'dan ...
Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
Bodrumspor'dan tarihi transfer
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan tarihi transfer
Depremde hayatını kaybeden sağlık memurunun cenazesi, Muğla'da defnedildi
YEREL HABERLER Depremde hayatını kaybeden sağlık memurunun cenazesi, ...
Muğla'ya getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'ya getirilen yaralı depremzedelerin tedavisi ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan ...
Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran 2 şüpheli ...
Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ulaştı
YEREL HABERLER Muğla'da konuk edilen depremzede sayısı 25 bin 826'ya ...
Milas'ta iki katkı evde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Milas'ta iki katkı evde çıkan yangın hasara neden ...
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi yelkenli teknede yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi ...
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Marmaris'te yelkenli teknede yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi ...
Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedeler için toplanan yardımları ...
Depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini ...
(Görüntülü) - KAHRAMANMARAŞLI MÜTEAHHİT, BODRUM&#039;DA ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - KAHRAMANMARAŞLI MÜTEAHHİT, ...
Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi Bodrum'da yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi ...
Kahramanmaraşlı müteahhit, Bodrum'da arkadaşının evinde yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlı müteahhit, Bodrum'da arkadaşının ...
Depremzede çocuk oyuncak kutusunda bulduğu parayı yetkililere teslim etti
YEREL HABERLER Depremzede çocuk oyuncak kutusunda bulduğu parayı ...
Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16'sı yakalandı
YEREL HABERLER Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16'sı ...
Fethiye'de konaklayan depremzede çocuklar, polis ekiplerince oyun parkına götürüldü
YEREL HABERLER Fethiye'de konaklayan depremzede çocuklar, polis ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ALPEREN, YAPBOZ KUTUSUNDAN ÇIKAN PARAYI İADE ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ALPEREN, YAPBOZ KUTUSUNDAN ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BODRUM&#039;DA OKULLARA KAYIT YAPTIRIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BODRUM'DA ...
Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret ...
Bodrum'da 75 depremzede öğrencinin okullara kaydı yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 75 depremzede öğrencinin okullara kaydı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.