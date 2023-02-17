Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten müebbet verilen sanığa istinaftan ikinci ret



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal'ın (41), istinaf mahkemesine yaptığı ikinci itiraz da reddedildi.

Yedi aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbarla bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat 2022 tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

Aysal, akıl hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1´inci Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Hakan Aysal geçen ekim ayında yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan Aysal'ın akıl sağlığının yerinde olduğuna dair rapor geldi. Rapor mahkemeye gönderildi. Fethiye 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi, Aysal'ı yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Aysal, hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına bir kez daha itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Aysal'ın itirazını yine reddetti. Aysal'ın karara 15 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-17 15:19:26



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