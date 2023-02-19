Bodrumspor Hakan'ı aldı

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BODRUM, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor, Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Hakan Özmert'i kadrodusa dahil etti. Yeşil-beyazlılar 37 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sakaryaspor'da kariyerine başlayan Hakan, Karşıyaka, Karabükspor, Orduspor, Kasımpaşa, Sivasspor, Başakşehir ve Antalyaspor formalarını giydi. Hakan Özmert bu sezon Antalyaspor'la 9 maça çıktı ve 216 dakika sahada kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla

2023-02-19 12:30:13



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