Bodrumspor yenilgiyi önemsemedi

BODRUM, (DHA) - Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle liglere verilen arada Altınordu ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Bodrumspor sahadan 2-1 yenilgiyle ayrılırken, teknik ekip sonucu önemsemedi. Ara dönemde Orgill, Umar, Kwaeth, Hakan Özmert, Hakan Yeşil, Eren ve Gökdeniz'i kadrosuna dahil eden yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör İsmet Taşdemir, ligler tekrar başlayana kadar takımın hazır olacağını ifade etti. Altınordu ile verimli bir müsabaka oynadıklarını dile getiren Taşdemir, "Sonuçlardan çok sahada ne yaptığımızı önemsiyoruz. Transferlerimizin de uyum sağlamasıyla iyi bir durumda olacağız" dedi. Bodrumspor, 28 şubatta zirve yarışındaki rakibi Eyüpspor'la erteleme maçına çıkacak. 6 Şubat Pazartesi günü oynanması gereken karşılaşma aynı gün yaşanan yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle ertelenmişti.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-02-20 11:24:34
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