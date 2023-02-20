Bodrum'da limandaki 2 tekne yandı

Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde teknede çıkan yangın, bitişikteki 3 tekneye daha sıçradı. Büyüyen alevler güçlükle söndürülürken, teknelerden 2'si yandı, 2'si hasar aldı.
Bitez Limanı'nda bağlı bir teknede, sabaha karşı yangın çıktı. Alevler hızla büyüyüp, bitişikteki 3 yelkenli tekneye daha sıçradı. İhbarla bölgeye itfaiye ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sevk edildi. Alevler güçlükle söndürülürken, teknelerden 2'si yandı, 2'si de hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-20 11:45:20
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