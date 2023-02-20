Depremzede 6 yaşındaki Ali´nin çizdiği ilk resim, ev oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede 6 yaşındaki Ali´nin çizdiği ilk resim, ev oldu

DHA

Depremzede 6 yaşındaki Ali´nin çizdiği ilk resim, ev oldu


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından aileleriyle birlikte Muğla'nın Bodrum ilçesine gelip, kayıt yaptıran 526 öğrenci, farklı okullarda eğitime başladı. Derste, Kahramanmaraş'tan gelen 1'inci sınıf öğrencisi Ali Eren Kırıcı'nın (6) çizdiği ilk resim bir ev oldu.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından yaklaşık 8 bin depremzede Bodrum'a geldi. Depremzedeler için Bodrum Otelciler Derneği (BODER) koordinesinde 65 otel toplamda 1002 oda açtı. 2 bin 781 depremzede otellere yerleştirildi. Okullarda ara tatilin ardından bugün yeniden ders zili çaldı. Bu kapsamda, Bodrum'a gelen depremzede öğrencilerden 36'sı ana sınıfı, 206'sı ilkokul, 197'si ortaokul ve 87'si lise olmak üzere toplam 526 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler bugün okulla buluştu. Depremzede öğrencilerin uyum haftası kapsamında yeni okullarına ve arkadaşlarına adapte olmaları için sosyal ve kültürel aktiviteler başlatıldı.
Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda 46 öğrenci yeniden eğitim ve öğretime başladı. Öğrenciler ilk ders zilinde arkadaşlarıyla kaynaşırken, resim de çizdi. Kahramanmaraş'taki evini, okulunu bırakıp ilçeye gelen 1'inci sınıf öğrencisi Ali Eren Kırıcı'nın çizdiği ilk resim bir ev olurken, sınıf başkanı seçilen Hatay'dan gelen Kıvanç Mörer (6) ise araba ve gökkuşağı çizdi.
'EV ÇİZEN ÇOCUĞUMUZUN DUYGULARINI TARİF EDEMEYİZ'
İlk haftayı uyum haftası olarak değerlendirdiklerini dile getiren Hüseyin Boyacı İlkokul Müdürü Ayşe Avcı Aşçı, "Her çocuk aile projesi kapsamında, gönüllü velilerimiz okula gelerek beslenme ve giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Depremzede öğrencilerimizin bu hafta uyum haftası olarak değerlendiriyoruz. Uyum haftasında drama çalışmalarımız, spor, doğa yürüyüşü ile okulu ve arkadaşlarımızı tanıtım çalışmaları olacak. Bir nebzede olsun çocuklarımızın yaralarını sarmak istiyoruz. İnşallah ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılayabiliriz. Bir çocuğumuz ev çizdi. Onun duygularını tarif etmemiz mümkün değil" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-20 14:19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

GÜNCELLEME - Fethiye'de deniz suyu çekildi
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Fethiye'de deniz suyu çekildi
(Görüntülü) BODRUM&#039;DA LİMANDAKİ 2 TEKNE YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BODRUM'DA LİMANDAKİ 2 TEKNE YANDI
Fethiye'de deniz suyu çekildi
YEREL HABERLER Fethiye'de deniz suyu çekildi
Bodrum'da limandaki 2 tekne yandı
YEREL HABERLER Bodrum'da limandaki 2 tekne yandı
Bodrum'da çıkan yangında 4 teknede hasar oluştu
YEREL HABERLER Bodrum'da çıkan yangında 4 teknede hasar oluştu
Çağdaş Bodrum Ender Arslan'ı açıkladı
YEREL HABERLER Çağdaş Bodrum Ender Arslan'ı açıkladı
Bodrumspor yenilgiyi önemsemedi
YEREL HABERLER Bodrumspor yenilgiyi önemsemedi
Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 10 kişi ...
Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
YEREL HABERLER Muğla'da deniz suyu 20 metre çekildi
Bodrumspor Hakan'ı aldı
YEREL HABERLER Bodrumspor Hakan'ı aldı
TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak yemek yapıyor
YEREL HABERLER TBMM çalışanları Elbistan'da depremzedelere sıcak ...
Muğla'da prefabrik ev çıkan yangında hasar gördü
YEREL HABERLER Muğla'da prefabrik ev çıkan yangında hasar gördü
Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre çekildi
YEREL HABERLER Muğla'nın Akyaka sahilinde deniz suyu 50 metre ...
Muğla'da depremzede çocuklar yararına kitap mezadı düzenlendi
YEREL HABERLER Muğla'da depremzede çocuklar yararına kitap mezadı ...
Bodrumspor, Hakan Özmert'i transfer etti
YEREL HABERLER Bodrumspor, Hakan Özmert'i transfer etti
Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere kumbarasındaki parayı bağışladı
YEREL HABERLER Bodrum'da 5 yaşındaki Mehmet Ege depremzedelere ...
Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi
YEREL HABERLER Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan ikinci kez ...
Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
YEREL HABERLER Datça’da depremzedeler için kan bağışı düzenlendi
Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ameliyat
YEREL HABERLER Hastaneye dönüştürülen 'TCG Bayraktar' gemisinde 20 ...
Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Datça’da kadınlar depremzedeler için kermes düzenledi
Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Muğla'da açılan damperi köprüye çarpan kamyondaki 2 ...
Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada
YEREL HABERLER Bodrum'da park halindeki araçların lastiklerini kesen ...
AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de depremzedelere yönelik çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Fethiye’de ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.