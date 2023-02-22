İnternette caretta caretta kabuğundan satılık tespih



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)DÜNYADA nesli tehlike altındaki türlerden caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, internetten 850 ile 6 bin lira arasında fiyatlarla satılıyor.

Dünyada nesli tükenmekte olan canlılar listesindeki caretta carettaların kabuklarından yapılan tespihler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. İlanlarda orijinal olarak gösterilen caretta caretta tespihler, 850 liradan 6 bin liraya kadar fiyatlarla satışa çıkarılıyor.

Tespihleri satanların, ilanların 'açıklama' kısımlarına ise "Palet caretta. Muazzam kondisyon, muazzam temizlikte. 925 ayar gümüş üstü altın kaplama püskül. 1 adet yedek habbe ve sistem parçaları", "Alman caretta tesbih. AVM'den alındı. 2 bin 500 lira civarı, 1500 liraya bırakıyorum", "Orjinaldir" yazdıkları görüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, satışın tespiti halinde 26 bin 390 lira ceza uyguladıklarını belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-22 15:41:32



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