Depremzede Esra, ikizlerini dünyaya getirdi



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde Gaziantep'teki evleri hasar gören hamile Esra Karakuzulu (24), eşi ve 1 çocuğu ile geldiği Muğla'da ikiz bebeklerini dünyaya getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından evleri yıkılan ve hasar görenlerden bazıları, yakınlarının yanında kalmaya başladı. Depremde Gaziantep'teki evleri hasar gören hamile Esra Karakuzulu ve belediye işçisi Ahmet Karakuzulu (34) çifti, oğulları Kazım Efe Karakuzulu (4) ile Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi. Aslı Türkmen'in evinde misafir ettiği Esra Karakuzulu, bir süre sonra doğum sancıları başlayınca özel hastaneye kaldırıldı. Karakuzulu, sezaryenle ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Doğuhan ve Batuhan adı verilen bebekleri ile annelerinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-22 15:57:13



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