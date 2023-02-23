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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da oteller depremzedeler için istihdam sağlayacak

DHA

Bodrum'da oteller depremzedeler için istihdam sağlayacak


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından Muğla'nın Bodrum ilçesine 8 bin 500'e yakın depremzede geldi. Depremzedelerin 2 bin 800'ünün 66 farklı otelde konakladığını belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "Deprem bölgesinden gelen ve mağdur olan depremzedelerimiz eğer Bodrum'da çalışmak isterlerse kapımız her zaman açık. Depremzedelerimiz, İŞKUR koordinesinde yapmak istediği işe göre istihdam sağlanabilir. Bu süreçte biz otellerde istihdam için hazırız" dedi.
Kahramanmaraş´ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından 8 bin 500 depremzede Muğla´nın Bodrum ilçesine getirildi. Depremzedelerin 2 bin 800'ü otellerde konaklarken, büyük çoğunluğu ise evlere veya yakınlarının yanına yerleşti. Otellere yerleşen depremzedeler için 3 öğün yemek çıkarılmaya başlandı. Depremzedelerin temel ihtiyaçları başta olmak üzere, birçok destek hizmet Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde sağlanıyor.
'MUĞLA AFAD BÜNYESİNDE KONAKLAMA SAĞLANIYOR'
ilçenin depremzedeler için seferber olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İlk etapta depremzede yurttaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. 2 bin 800'e yakın depremzede otellerde konaklıyor. 66 otel toplamda 1002 oda tahsis etti. Büyük depremin olduğu 6 Şubat'tan itibaren depremzedelerin öncelikle barınma ihtiyaçları karşılandı. Sonrasında depremzedelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak için de Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Muğla AFAD bünyesinde şu an konaklamalar sağlanıyor. Deprem bölgelerinden gelişler azaldı. Evleri az hasar alan yurttaşlarımız dönmeye başladı. Ortak bir yemek menüsü yaptık. Oteller kendi aşçılarıyla veya gönüllü aşçılarla birlikte depremzedelere 3 öğün yemek verilmesi sağlıyor. Bodrum Kaymakamlığı bünyesinde koordinasyon merkezinden gerekli gıda malzemeleri otellere sağlanıyor. BODER olarak gönüllü arkadaşlarla birlikte otellerin gıda ihtiyacı ve otellerde konaklayan depremzedelerin bireysel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Okullar da açıldı. Otellerde konaklayan depremzede çocuklarımız da Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde okula başladı" dedi.
'OTELLER OLARAK İSTİHDAMA HAZIRIZ'
Depremzedelerin talepleri doğrultusunda iş konusunda otellerin destek vereceğini ifade eden Dengiz, "Depremzede yurttaşlarımızın ne zaman gideceği hiç aklımıza gelmedi. Bu soruyu kendimize sormadık. Vatandaşlarımız dışarıda kalmasın diye olabildiğince onları kabul ettik. Muğla AFAD'la görüşme sağlandı. Marmaris, Fethiye ve Bodrum'da yatak kapasitesi doldu. AFAD başka bölgelere yönlendirmeler yapıyor. Çocukları tekrar hayata kazandırmak için pedagoglarla görüşmeler yapılıyor. Berberlerimiz otellere gelip, okul öncesi çocuklarımızı tıraş etti. Bodrum'da herkes seferber olmuş durumda. Deprem bölgesinden gelen ve mağdur olan depremzedelerimiz eğer Bodrum'da çalışmak isterlerse kapımız her zaman açıktır. Depremzedelerimize İŞKUR koordinesinde yapmak istediği işe göre istihdam sağlanabilir. Her bir meslek koduna göre başvurular alınabilir. Bu süreçte biz otellerde istihdam için hazırız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-02-23 10:13:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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