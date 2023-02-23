Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Futbol yaralarımızı sarabilir



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Futbol ortak bir paydamız, dolayısıyla futbolla yaralarımızı sarabiliriz" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından müsabakaların ertelenmesiyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlıların teknik direktörü, yaşanan acıları iyileştireceklerini ifade etti. Herkesin birbirine destek olması gerektiğini ifade eden Taşdemir, "Birbirimize sarılarak acıları hafifletebilir hatta iyileştirebiliriz. Deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor. Futbol camiasından da kaybettiğimiz isimler var. Futbol ortak bir paydamız, dolayısıyla futbolla yaralarımızı sarabiliriz" şeklinde konuştu.

"AHMET EYÜP OYUNCUMDU"

Depremden bu yana büyük acılar yaşadıklarını ekleyen Taşdemir, "Biz deprem bölgesinden uzağız ama sanki merkezindeyiz gibi. O günden beri kimse doğru dürüst yemek yiyemez oldu, aklımız hep orada. Hepimiz insanız, empati yaptığımızda bile kaldıramayacağımız şeyler var. İlk etapta tüm Türkiye yardım seferberliği başlattı. Esas yardım şimdi başlıyor. Bir şeyler oturduktan sonra yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hocamız Taner Savut'u kaybettik. Kalecimiz Ahmet Eyüp'ü kaybettik. Ahmet benim oyuncumdu, Ankaraspor'da beraber çalıştık. Artık kötü olanları unutup, lige odaklanmamız gerekiyor" diye konuştu.

"LİGİN AHENGİ BOZULDU"

Ligde 28 Şubat Salı günü Eyüpspor deplasmanına çıkacaklarını hatırlatan İsmet Taşdemir, "Sezon başından beri koyduğumuz hedefi depremden sonra biraz değiştirdik. Keyif almaya, mutlu olmaya, sevenlerimizi mutlu etmeye yönelik odağımızı değiştirdik. Ligden deprem nedeniyle 2 takım çekildi. Ligin bütün ahengi ve yapısı bozuldu. Herkes 6 puan alacak. İdmanlarımızı yapıyoruz, haftaya Eyüpspor maçıyla başlayacağız. Gerekli görünen yerlere transferler de gerçekleştirdik. İnanıyorum ki sezonun geri kalan kısmını başarıyla sonlandırırız" yorumunu yaptı.

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DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-23 11:12:01



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