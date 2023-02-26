Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, denizde fırtına etkili oldu. Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edilirken, denizcilere ve balıkçılara 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum-Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşan fırtına gece saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Denizde dalgaların boyu yer yer 2 metreyi aşarken, Bodrum-Kos arası feribot seferleri iptal edildi. Balıkçılara ve denizcilere 'Denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Öte yandan, fırtınanın yarın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-26 17:54:35



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