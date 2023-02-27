Muğla'da 'sahte merhem' operasyonu; 3 kardeşe gözaltı

Çocuk kalbiyle izlerken hiçbirimiz anlamadık! Tom ve Jerry'deki o sahne kalpleri paramparça edecek cinsten



Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 8 bin 700 sahte merhem ele geçirilirken, kardeş oldukları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fethiye'de kolonya imalatı yapılan iş yerinde sahte merhem üretildiği bilgisine ulaştı. Şüphelilerin iş yeri ve evlerine operasyon düzenleyen polis, 8 bin 700 merhem, 17 bin 500 ambalaj kutusu, 57 bin yapıştırma etiketi, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 118 mermi, 225 krem yağı ve plastik bidonlarda 30 litre krem yağı ele geçirdi. Kardeş oldukları belirlenen ve gözaltına alınan M.U.K., M.E.K. ve G.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-02-27 16:16:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.