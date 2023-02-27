Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde, yolcu otobüsünde yapılan aramada üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanan Ceyhan Tunç (40), tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menteşe'deki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada Ceyhan Tunç'un üzerinde bir miktar kokain ve ecstasy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceyhan Tunç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-02-27 23:22:04
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