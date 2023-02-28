Fethiyespor'dan Kılınç'ın ailesine ziyaret

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor, 6 Şubat'ta yaşanan 7.7 büyüklüğündeki yüzyılın deprem felaketinde yıkılan Hatay Antakya Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Binası'nda hayatını kaybeden sağlık memuru taraftarı Muzaffer Kılınç'ı unutmadı. Fethiyesporlu futbolcular ve yönetim, merhum taraftarın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-02-28 12:25:48



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