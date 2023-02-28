Bodrum'da su alan tur teknesi battı

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Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde iskelede demirli olan ahşap tur teknesi, su alarak battı.

Olay, sabaha karşı Bodrum Liman'da meydana geldi. İskelede demirli olan 10 metrelik tur teknesi, bilinmeyen bir nedenle su almaya başladı. Durum, tekne sahiplerine bildirildi. Batan tekneyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Teknenin çevresi, yüzer bariyerler ile çevrildi ve vinçle çıkarılacağı belirtildi. Tekneyi kurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-02-28 13:41:03



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