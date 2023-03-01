Bodrumspor'dan acı fren



BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'deki ilk yılında sezon başından beri şampiyonluk yarışından kopmayan Bodrumspor, en önemli rakiplerinden Eyüpspor'a deplasmanda erteleme maçında 1-0 yenilerek ağır yara aldı. Normalde 6 Şubat'ta oynanması gerekip aynı gün yaşanan yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle ertelenen maç için ikinci kez İstanbul'a giden yeşil-beyazlı ekip, eli boş dönmenin üzüntüsünü yaşadı. Ligde bu maça kadar çıktığı son 4 deplasman sınavını üst üste kazanan, dış sahada son yenilgisini yine İstanbul'da 12 Kasım'da Pendikspor'a yenilerek alan Bodrum, en önemli sınavda acı fren yaptı.

Bu mağlubiyetle ikinci sıraya tırmanarak direkt Süper Lig hattına yükselme fırsatını tepen Muğla temsilcisi 38 puanda kalıp, liderliği tekrar devralan rakibi Eyüpspor'un 6 puan, ikinci sıradaki Yılport Samsunspor'un da 4 puan gerisine düştü. Maçta ısınmaya ülke olarak yaşadığımız yüzyılın deprem felaketi sonrasında yardıma koşan ülkelerin bayrakları ve küçük bir depremzedeyi kurtaran Yunan arama kurtarma personelinin fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtle çıkan Bodrumspor, 90 dakika sonunda umduğunu bulamadı.

TAŞDEMİR: ATAN KAZANDI

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçının planladıkları gibi geçmediğini söyledi.

Taşdemir, "İlk defa Eyüpspor takımının özellikle ilk yarı geriye yaslanarak oynadığını gördüm. Dolasıyla bizim için de sürpriz oldu. Genelde başa baş geçen bir oyun tarzı vardı. Eyüpspor, oyunun ilk bölümünde kontrataklarla gol bulmak istedi. Oyun aslında biraz gelgitli oldu. Golü atanın kazanacağı bir maç havası vardı. Bizim golümüz çok ince de olsa ofsayt nedeniyle kesildi, onlar da bir şutla golü bulup maçı kazanmasını bildiler. Özellikle ön tarafta eksik kaldığımızı gördüm. Mücadele anlamında iyiydik, düşündüklerimizin birçoğunu sahada yaptık ama ön tarafta eksik kaldık. Dolayısıyla istediğimiz, arzu ettiğimiz golleri bulamadık" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-01 12:16:30



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