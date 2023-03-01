Muğla'da yakalanan müteahhit tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'taki depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Yunus Kaplan (69), Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalanarak, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan müteahhit Yunus Kaplan'ın Menteşe'ye geldiği bilgisine ulaşıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı. Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN

2023-03-01 21:27:50



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