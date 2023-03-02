Bodrum Belediyesi'nde 'kaçak yapı' arbedesi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 'ruhsatsız' ve 'kaçak' olarak inşa edildiği tespit edilen 6 bloklu yapıdan 2'sinin yıkımı sırasında karşı çıkan, yıkımın ardından da belediye binasına gelen 4 imalat sorumlusuyla belediye personeli arasında arbede yaşandı. İmalat sorumluları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bodrum'da kaçak yapılaşma ile mücadele seferberliği kapsamında bugüne kadar 796 yapının yıkımı yapıldı, 4 bin 84 yapıda mühürleme işlemi uygulandı. Yasal süreçleri tamamlanan kaçak yapılar belirlenen plan dahilinde yıkılırken, tebligatlara uyan çok sayıda mal sahibinin ise yıkımı kendisinin yaptığı belirtildi. Kaçak yapılaşmayla ilgili tüm yasal işlemler Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından uygulandı.

Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son olarak Ortakent Mahallesi Kemer mevkisinde, 'doğal karakteri korunacak alan' içerisinde 'ruhsatsız' ve 'kaçak' olarak inşa edildiği tespit edilen 6 bloklu yapının 2'sini yıktı. İnşaatın imalat sorumluları E.S. ve beraberindeki 3 kişi, iddiaya göre yıkım sırasında belediye ekiplerine engel olmaya çalışıp, yıkımın ardından da belediye hizmet binasına geldi. Burada, belediye personeliyle imalat sorumluları arasında arbede yaşandı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İmalat sorumluları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Özellikle son bir yılda imar affı beklentisiyle artan kaçak yapılaşma ile yaşanan tahrifatı engellemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca doğal karakteri korunacak ve tarımsal alanların yasa dışı parsellenerek kooperatif hissesi şeklinde satışıyla kaçak yapılaşmaya teşvik edilmektedir. Belediye olarak mevcut yasalar çerçevesinde, Bodrum için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-02 15:58:59



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