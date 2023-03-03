Fethiyespor'da kaptan Sinan gitti

Putin ziyaretini iptal etti: "Ukrayna ilk defa Rusya sınırını geçti"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



FETHİYE, (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Fethiyespor'da kaptan Sinan Kalaycı ile yollar ayrıldı. Lacivert-beyazlıların sezon başında Tarsus İdmanyurdu' ndan transfer ettiği orta saha oyuncusu Sinan'ın Başkan Esat Bakırcı ile yaptığı görüşmenin ardından eski kulübü Serik Belediyespor'la 1.5 yıllık anlaşma yaptığı öğrenildi. Fethiyespor'da 18 maçta 1271 dakika görev alan Sinan, 3 gol atıp 2 asist yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-03 11:15:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.