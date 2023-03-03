Bodrumspor telafi edecek

BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda önemli rakiplerinden Eyüpspor'a 1-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bodrumspor güzünü Altay maçına çevirdi. Pazar günü rakibini evinde konuk edecek yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, Eyüpspor karşısında alınan yenilgiyi telafi edeceklerini söyledi. Sahalarında kayıp yaşamayacaklarına inandığını belirten deneyimli teknik adam, "Zirve yarışından kopmamak adına bu maçı kayıpsız atlatmak zorundayız. Altay maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2023-03-03 11:39:14
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