Fethiyespor, Ankara deplasmanında

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FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 6 maçında 3 yenilgi ve 3 beraberlik alarak alt sıralara gerileyen Fethiyespor yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'un rakibi olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ahmet Ecevit'in görev yapacağı maç saat 14.00'te başlayacak. Fethiyespor 24 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Etimesgut Belediyespor ise 26 puanla 11'inci basamakta bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-04 12:04:59



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