Bodrumspor - Altay maçının ardından



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de Bodrumspor, ligin 24´üncü haftasında sahasında konuk ettiği Altay´ı 2-0 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Maçın ardından her iki teknik adam değerlendirmelerde bulundu. Galibiyetten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Eyüpspor mağlubiyetinin ardından bizim için önemli bir maçtı. Vereceğimiz direnç önemliydi. Özellikle ligde ilk 2 ve 3´ten kopmama adına önemli bir maçtı. Maçın başından sonuna kadar oyuncu kardeşlerim oyuna hükmettiler. Çok kaçırdık, daha fazla atabilirdik. Önemli olan 3 puandı ve 3 puan aldığımız için çok mutluyum. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Altay'la ilk maçından yenilgiyle ayrılan teknik direktör Tuna Üzümcü ise, "Yaşadığımız depremden dolayı ve kayıplarımızdan dolayı çok üzgünüz. Ülkemizin başı sağ olsun, geçmiş olsun. Sistem anlamında bir değişiklik içerisindeyiz. Geçişler her zaman sancılı olur. Bu değişiklikten dolayı zaman zaman saha içerisinde problemler yaşadık. Oyuncularımın isteğinden, arzusundan, mücadelesinden, daha iyisini yapmak istemelerinden son derece memnunum. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hafta hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bunu yapabilecek oyuncu grubuna sahibiz. Birlik ve beraberlik içerisinde üzerine koyarak mutlaka hatalarımızdan ders çıkararak daha iyi sonuçlar alacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsmet Taşdemir'in açıklamaları

Tuna Üzümcü'nün açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-05 16:45:22



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