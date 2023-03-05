Çağdaş Bodrum Spor - Antalya Güneşi: 104-56

Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)MİSLİ.com Türkiye Basketbol Ligi´nde şampiyonluk yarışı veren Bodrum´un takımı Çağdaş Bodrum Spor, evinde Antalya Güneşi'ni çok farklı mağlup etti: 104-56.
Ligde 6 Şubat'ta deplasmanda oynaması gereken Sigortam.net karşılaşması aynı gün yaşanılan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ertelenen Bodrum ekibi, Antrenör Ender Arslan yönetimideki ilk sınavını 48 sayı farkla geçerek zirve takibini sürdürdü.
Bitez Bodrum Spor Salonu´nda Çağdaş Bodrum Spor'un seyirci geliri kadar, Çağdaş Holding´in de katkı koyduğu, "Bir bilet senden, bir bilet bizden" kampanyası ile elde edilen toplam meblağın deprem mağdurları için oluşturulan fona aktarıldığı maç, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için yapılan saygı duruşuyla başladı.
Karşılaşmaya siyah forması ile çıkan Bodrum ekibi, ilk periyodu 26-9, ilk yarıyı 46-17, üçüncü periyodu da 75-38 önde kapadı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-03-05 16:56:38
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