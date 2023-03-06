Bodrumspor Mert'i aldı



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Altay'ı 2-0 yenerek 41 puanla üçüncü sırada Süper Lig yarışındaki iddiasını sürdüren Bodrumspor, transferin son gününde kaleci Mert Topuz'u renklerine bağladı. Yeşil-beyazlılar son olarak Ankaragücü'nde forma giyen 22 yaşındaki filebekçisiyle sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "MKE Ankaragücü forması giyen Mert Topuz ile sözleşme imzaladık. Mert Topuz´a formamız altında başarılar dileriz" denildi. Ankaragücü altyapısından yetişen Mert, Ankara Demirspor'da kiralık olarak oynamıştı.

TELAFİ ETTİ

Evinde Altay'ı 2-0 mağlup eden Bodrumspor, ilk 2 yolunda iddiasını sürdürürken, Eyüpspor yenilgisini telafi etti. Ege ekibinde teknik direktör İsmet Taşdemir kritik bir galibiyet aldıklarını söyledi. Maçın başından sonuna kadar oyunun hakimi olduklarını belirten Taşdemir, "Bizim adımıza üst sıralardan kopmamak adına çok önemli bir maçtı. Oyuncularımız maçın başından sonuna kadar oyuna hükmetti. Attığımızdan çok daha fazlasını da atabilirdik, çok gol kaçırdık. Önemli olan 3 puandı. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-06 11:54:14



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