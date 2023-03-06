Fethiyespor'da hasret bitti

FETHİYE, (DHA) TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 2 kez geriye düştüğü Etimesgut Belediyespor deplasmanında uzatmada bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup eden Fethiyespor, 6 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi. Başkent ekibi önünde son 10 dakikaya 2-1 geride giren lacivert-beyazlılar, 81'inci dakikada Murat Yılmaz'la beraberliği yakalayıp, 90+4'üncü dakikada Ali Ceylan'la zafere uzandı.
Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Fethiyesporlu futbolcular, 3 puanı kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlarla kutladı. Fethiye ekibi, 3 maçlık gol atamama serisini de sona erdirdi. Fethiyespor, 4 Aralık'ta evinde 1-0 kazandığı Kırklarelispor karşılaşmasından 92 gün sonra 3 puanı bir arada gördü. Grupta 27 puana ulaşıp düşme hattıyla puan farkını 7'ye çıkaran Fethiyespor, 14'üncü sıradan 12'nci basamağa yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-06 12:35:34
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