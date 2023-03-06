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Deprem sonrası kaybettikleri kedileri 'Tarçın'a 29'uncu günde kavuştular

DHA

Deprem sonrası kaybettikleri kedileri 'Tarçın'a 29'uncu günde kavuştular


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki depremlerden sonra kızı Sude Kayı (19) ile evleri hasar gördüğü için Hatay İskenderun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Ceylan Altun (45), afet sırasında kaybettikleri 6 yaşındaki 'Tarçın' adlı kedilerine kavuştu. Tarçın'ı bulduğu için çok mutlu olduklarını söyleyen Altun, "Canımın biri orada kalmıştı. Şimdi aile olduk" dedi.
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen depremlerin ardından, Ceylan Altun ve kızı Sude Kayı, depreme Hatay'ın İskenderun ilçesindeki evlerinde yakalandı. Beş katlı binanın birinci katında yaşayan aile, panikle dışarı çıktı, 'Tarçın' adlı kedileri ise evde kaldı. Altun, depremden sonra Tarçın'ı bulabilmek için ağır hasarlı binaya girdi ancak kediye ulaşamadı. Altun, durumu hayvanseverler ve hayvanları koruma derneklerine de bildirdi. Deprem bölgesinde bulundukları sürede Tarçın'a ulaşmaya çalışan aile, sonuca ulaşamadı. Altun ve kızı, 10 Şubat'ta, Muğla'nın Bodrum ilçesinde stajyer avukatlık yapan kızı Cemre Kayı'nın (24) yanına geldi. Evin çevresindeki iş yeri sahiplerinden Tarçın'ın bulunması için destek isteyen Altun, Tarçın'a ulaşabilmek için irtibatını sürdürdü. Altun, 2 Mart'ta temel ihtiyaçlarını karşılamak için Bodrum Gençlik Merkezi'ne geldiği sırada kendisine ulaşan iş yeri sahibi, Tarçın'ın bulunduğunu haber verdi. İnsanca Yaşam Derneği gönüllülerinin destekleriyle İskenderun'dan alınan Tarçın, bugün Bodrum'a getirildi. Depremzede aile, depremin 29'uncu gününde Tarçın'a kavuştu.
'ŞİMDİ AİLE OLDUK, TAMAMLANDIK'
Tarçın'ın 8 aylıkken Ukrayna'da bir arkadaşının kendisine hediye ettiğini belirten Ceylan Altun, "Deprem anında salonda kucağımda Tarçın'la oturuyordum. Deprem başlayınca Tarçın'ı da alıp Sude'nin odasına koştum. Bu sırada Tarçın elimden kaçtı. Kendimizi dışarıya zor attık. Bina hasar aldığı için içeriye giremedik. 2 gün sonra bina hasarlı olsa da Tarçın'ı bulabilmek umuduyla içeriye girdik ama hiçbir yerde bulamadık. Birkaç gün sonra gittiğimizde yine yoktu ama yaşadığını hissediyorduk. Bodrum'a gelince çevredeki iş yeri sahiplerinden Tarçın'ı bulabilmek için destek istedim. Künefeci Furkan'a eve yaş mama bırakmasını rica etmiştim. Furkan, o gün Tarçın'ı bulduğunu söylemek için aradı. İnsanca Yaşam Derneği gönüllülerinin koordinasyonuyla Tarçın'a kavuştuk. Kızlarım okuduğu için evde daha çok Tarçın'la vakit geçiriyordum. Tarçın'la uyuyup, Tarçın'la kalkıyordum. Çocuklarımdan daha çok benimle zaman geçiren bir bebek. Canımın biri orada kalmıştı. Şimdi aile olduk, şimdi tamamlandık" diye konuştu.
'AKLIMIZ HEP ONDAYDI'
Tarçın'a kavuştuğu için mutlu olduğunu söyleyen Sude Kayı, "Tarçın yaklaşık 5 yıldır bizimle ve ailemizin bir parçası oldu. Aklımız hep ondaydı. Deprem olurken dahi Tarçın'ı da almaya, evden çıkarmaya çalıştık. Çok korkup, kaçtı. 24 gün boyunca her yerde Tarçın'ı aradık. Hayvanseverler ve hayvanları koruma derneklerine durumu bildirdik. Nihayet bulundu ve çok mutluyuz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-06 12:47:52

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