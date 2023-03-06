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(ÖZEL) Depremzede takıma Bodrum kucak açtı

DHA

(ÖZEL) Depremzede takıma Bodrum kucak açtı


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi B Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Gaziantep temsilcisi Adam Voleybol, 6 Şubat'ta 11 ilimizde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli yüzyılın deprem felaketleri nedeniyle kentte çalışmalarına devam edemeyince Bodrum'a sığındı. Bodrum Belediyesi, Bodrum Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Bodrum Belediyespor, Bodrumspor, ilçedeki oteller, tıp merkezleri ve yemek ihtiyacı için catering şirketleri, Gaziantepli voleybolculara kucak açtı. Ligde kalan maçlarını bu ilçede oynama kararı alıp antrenmanlarını da Bodrum'da sürdüren Gaziantep ekibi, deprem felaketi nedeniyle verilen ara sonrası Binnaz Karakaya Spor Salonu'ndaki ilk maçında Mihalıççık'ı 3-0 yenerek liderliğini sürdürdü.
Baştan sona önde götürdügü maçta setleri 25-22, 25-9 ve 25-12 alan Adam Voleybol, puanını 48 yaparken, Play-Off maçları öncesi büyük avantaj sağladı. Şampiyonluğu ve kupayı Gaziantep halkına armağan etmek istediklerini söyleyen Adam Voleybol Başantrenörü Cengiz Akarçeşme, "Depremle ilgili söyleyecek bir söz bulamıyoruz çok üzgünüz. Biz takım olarak kayıp yaşamasak da ülke olarak binlerce kayıp yaşadık. Bu bizi çok üzdü. Birçok kayıp yaşadık. Maçları Gaziantep'te oynayamadık çünkü spor salonları afet merkezine dönüştürüldü. Ligler bir şekilde devam ediyor. Bodrumspor'dan bize bir davet geldi. Başantrenör Adnan Kıstak ve kulüp başkanının vesilesiyle bizde buraya dahil olduk" diye konuştu.
"GAZİANTEP HALKINA ŞAMPİYONLUĞU GÖTÜREREK BİR NEBZEDE OLSUN YARALARI SARMAK İSTİYORUZ"
'Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi her türlü imkanı sağlıyor' diyen Akarçeşme, "Ömer Faruk Dengiz'in destekleriyle konaklama sağlanıyor. Gaziantep'te oynayacağımız 2 maçımız vardı. O maçları Bodrum'da oynayacağız. İlk maçı oynadık, Ankara deplasmanından sonra Bodrum'da bir maç daha oynayacağız. İnşallah Gaziantep halkına şampiyonluğu götürerek bir nebzede olsun yaraları sarmak istiyoruz. Biz güçlü bir adayız ve o hedef için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 3 etap var, 1'incisi lig etabı ve lig etabını iyi bitiriyoruz. Daha sonra yarı final ve final etabı var. Lig bittikten sonra 3'er tane maç oynamamız lazım. Oralara sağlıklı bir şekilde gidip çıkmamız lazım, takımımıza güveniyoruz" ifadelerini kullandı.
ŞEYMA NUR AKBULUT: KUPAYI GAZİANTEP'E GÖTÜRECEĞİZ
Takımın orta oyuncularından Şeyma Nur Akbulut ise, "Depremle ilgili olarak ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ben Gaziantepliyim, depremi birebir yaşamasak da ailem oradaydı. O korkuyu Türkiye olarak yaşadık. O yüzden biraz endişeliyiz ve bu hala devam ediyor. Takım olarak Bodrum'da çok iyi bir atmosferdeyiz. İnşallah şampiyon olarak play-off maçlarına gideceğiz. Orada elimizden geleni yapacağımızı düşünüyorum, kupayı deprem bölgesi olan Gaziantep'e getirmek istiyoruz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Adam Voleybol baş antrenörü Cengiz Akarçeşme röp.
Şeyma Nur Akbulut röpDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)
2023-03-06 14:00:47

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