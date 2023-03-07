Muğla'da 10 adrese eş zamanlı 'uyuşturucu' operasyonu: 8 gözaltı



Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, jandarma ekiplerince 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu örgütlü olarak işleyen şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, üç ay süren istihbarat çalışmaları neticesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve örgüte üye olmak', 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Bugün sabah saatlerinde Milas'ta 10 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, bir miktar kubar esrar ve metamfetamin, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 12 tane sentetik hap, 7 adet cep telefonu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Milas Fırat AKAY

2023-03-07 18:20:19



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