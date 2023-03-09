Bodrumspor'dan dramatik son

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BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Bodrumspor, Manisa Futbol Kulübü deplasmanından dramatik bir şekilde yenilgiyle ayrıldı. Deplasmanda ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan yeşil-beyazlılar uzatma dakikalarında kalesinde goller görüp kritik randevudan puansız ayrıldı. Direkt Süper Lig'e yükselme mücadelesinde ağır yara alan Bodrumspor 90 dakika bitiminde hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonunda çok üzüldüklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "İlk yarı çok iyi oynadık. Bir gol bulup çok net pozisyonlar kaçırdık. Son 8 günde 3 maç oynamamızın etkisiyle oyundan biraz düştük. Düştüğümüz anda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda yediğimiz gollerle mağlup olduk. Yapacak bir şey yok. Burayı kapatıp 3 gün sonraki oynayacağımız maça bakacağız" şeklinde konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2023-03-09 11:58:29



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