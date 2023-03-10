Fethiyespor 2'de 2 peşinde

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FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda 2-0 geriye düşmesine rağmen Etimesgut Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başaran Fethiyespor yarın evinde GMG Kastamonuspor karşısına 2'de 2 yapma hedefiyle çıkacak. Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak 26'ncı hafta maçı saat 14.00'te başlayacak. Grupta 6 haftalık 3 puan özlemini sonlandırarak 27 puana ulaşan Fethiyespor 12'nci sırada, 26 puanı bulunan Kastamonu ekibi ise 15'inci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-10 11:28:31



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