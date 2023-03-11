Bodrumspor telafi peşinde

BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içinde uzatma dakikalarında yediği gollerle Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme yarışında ağır yara alan Bodrumspor yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Yekta, Erkan, Aminu, Orgill'in yanı sıra sarı kart cezalısı Samet Yalçın ve hazır olmayan yeni transfer Burak maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Manisa FK yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Bu maç öncesi Süper Lig yarışında ilk 2 hattının 7 puan gerisine düşen Bodrumspor'un 41, Çaykur Rizespor'un ise 40 puanı bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA
2023-03-11 11:10:51
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