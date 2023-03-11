Bodrumspor telafi peşinde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BODRUM, (DHA)Spor Toto 1'inci Lig'de hafta içinde uzatma dakikalarında yediği gollerle Manisa Futbol Kulübü'ne 2-1 yenilerek Süper Lig'e yükselme yarışında ağır yara alan Bodrumspor yarın evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Ev sahibi Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Yekta, Erkan, Aminu, Orgill'in yanı sıra sarı kart cezalısı Samet Yalçın ve hazır olmayan yeni transfer Burak maçta forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Manisa FK yenilgisini telafi etmek istediklerini söyledi. Bu maç öncesi Süper Lig yarışında ilk 2 hattının 7 puan gerisine düşen Bodrumspor'un 41, Çaykur Rizespor'un ise 40 puanı bulunuyor. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum DHA

2023-03-11 11:10:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.