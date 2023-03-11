Arda Turan depremzedeler için sahalara döndü



Galatasaray ve A Milli Takım'ın yanı sıra İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de yıllarca forma giyen Türk futbolunun en önemli eski yıldızlarından Arda Turan, aylar sonra ilk kez yeşil sahalara Marmaris'te depremzedeler için döndü. Aktif futbolculuk kariyerini geçen sezon Galatasaray'da sonlandıran Arda Turan, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketlerinin ardından afetten etkilenen bölgelerimizden gelip Muğla'nın Marmaris ilçesinde misafir edilen gençler ile ilçenin amatör futbol kulüplerinden Marmaris 1923 Spor'un arasındaki anlamlı özel maçta oynadı.Asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün önderliğinde düzenlenen organizasyonda Arda'yı görmek için Marmaris İlçe Stadı'nın tribünleri dolup taştı. Depremzede çocuklar ile Marmarisli çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı. Stada adım atar atmaz büyük ilgi gören Arda, çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türk bayraklı, kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda, iki ekipte de oynadı.

"YARALARI SARMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Karşılaşmayı izleyenler, bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı. Maç sonrası Arda Turan, sahaya giren yüzlerce çocukla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan, kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan, "Çok ağır bir felaketten çıktık. Yaraları sarmaya çalışacağız. Üzerimize ne düşerse yapmak adına, kardeşlerimiz, dostlarımız, evlatlarımız için buradayız. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin" dedi.

"İYİLİKTEN ZARAR GELMEZ"

Arda Turan, Türk halkına yardımların sürmesi çağrısında bulunarak, "Asla durmamamız, yardımları, ihtiyaç listesini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleye devam etmemiz lazım. Neresi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkesin iyi niyetle iyi şeyler yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimizle didişmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım" diye konuştu. Çocukların sevgi ve ilgisinin kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Turan, "Kardeşlerim inşallah gelecekte ülkeleri için çok değerli, kıymetli insanlar olacak. Bugün onlara bir şey katabildiysem çok mutlu olurum" dedi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Muğla / Marmaris MARMARİS, (DHA)

2023-03-11 11:34:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.