Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Milas-Bodrum kara yolunda meydana geldi. Refüjden Milas yönüne dönmek isteyen Leyla D. yönetimindeki 09 NG 872 plakalı otomobil, Bodrum'dan Milas'a doğru giden Uğur Belen (41) yönetimindeki 48 RY 010 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, Belen ve arkasında oturan B.D. yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Muğla Büyükşehir Şehir Belediyesi çalışanı olan Uğur Belen'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı B.D. ise ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Uğur Belen'in cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Leyla D. ise gözaltına alındı.

GÜRÜN'DEN TAZİYE MESAJI

Muğla Büyükşehir Şehir Belediye Başkanı Osman Gürün, kazada ölen belediye personeli Uğur Belen için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Gürün mesajında, "Başımız sağ olsun. Ulaşım Daire Başkanlığımızda görev yapan değerli mesai arkadaşım Uğur Belen´in, geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendim. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla Fırat AKAY

2023-03-11 15:42:46



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