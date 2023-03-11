Fethiyespor - GMG Kastamonuspor: 1-0

FETHİYE, (DHA)
STAT: İlçe
HAKEMLER: Serkan Pınar, Levent Yeşilyurt, Ali Çakır
FETHİYESPOR: Enes Doğancan, İlyas, Sezer, Rıdvan, Aykut (Dk. 82 Onur Taha), Azad, Selimcan, Selçuk (Dk. 78 Cihan), Murat Yılmaz (Dk. 78 Oktay), Ali Ceylan (Dk. 65 Umut)
GMG KASTAMONUSPOR: Eray (Dk. 66 Mustafa Güngör) Furkan, Ercan, Yusuf (Dk. 76 Berkan Aydeniz), Emrecan, Berkan Turan, Abdulaziz (Dk. 76 Mustafa Çaylı), Seçkin (Dk. 58 Fuat), Yasin, Ergin, Burak (Dk. 58 Yiğit Ali)
GOL: Dk. 68 Murat Yılmaz (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Doğancan, İlyas, Selimcan, Enes (Fethiyespor), Ercan, Berkan (Kastamonuspor)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u 3-2 yenen Fethiyespor, evinde GMG Kastamonuspor engelini de 1-0'lık skorla aşarak serisini sürdürdü. İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın 68'inci dakikasında sahneye çıkan Murat Yılmaz, Fethiyespor'a 3 puanı getiren golü kaydetti. Bu sonuçla Fethiyespor 30 puana yükselip alt sıralardan uzaklaştı. Kastamonuspor ise 26 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-11 16:06:05
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