Fethiyespor - Teco Karacabey Belediyespor: 2-0

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FETHİYE, (DHA)STAT: Fethiye İlçe

HAKEMLER: Batuhan Gültek, Mehmet Kuru, Mustafa Tosun

FETHİYESPOR: Enes Sezer, Rıdvan, Onur Taha, İlyas, Azad, Selimcan (Dk. 56 Berkay Samancı), Selçuk (Dk. 75 Cihan), Murat (Dk. 75 Oktay), Umut (Dk. 65 Ali), Aykut (Dk. 76 Burak)

TECO KARACABEY BELEDİYESPOR: Veysel Yusuf Erdem (Dk. 59 Devrim), Bekir Can, Ömer (Dk. 59 Arda Kurtulan), Muhammet, Hakan (Dk. 59 Abdullah), Uğur Mustafa (Dk. 63 Fatih Aktay), Mustafa Diler (Dk. 76 Abdullah Dıjlan), Onur, Ulaş, Sadık Arda

GOLLER: Dk. 46 Aykut, Dk. 59 Murat (Fethiyespor)

SARI KARTLAR: Hakan (Karacabey Bld), İlyas, Selimcan, Selçuk (Fethiyespor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son haftaların formda takımı Fethiyespor, üst üste 3'üncü galibiyetini evindeki erteleme maçında Play-Off hattındaki Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenerek aldı. İlçe Stadı'nda ikinci yarıda 46'ncı dakikada Aykut ve 59'uncu dakikada Murat'ın golleriyle galibiyete uzanan Fethiyespor, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Muğla temsilcisi bu sonuçla puanını 33 yaparken, Karacabey 48 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2023-03-15 16:07:07



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