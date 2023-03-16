Bodrumspor Teknik Direktörü Taşdemir: Sakarya'dan galibiyetle döneceğiz



Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü ve Çaykur Rizespor'a son dakikalarda yediği gollerle 2-1 yenilip zirve yarışının uzağında kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu.

Pazartesi günü deplasmanda son haftaların formda takımlarından Sakaryaspor'la karşı karşıya geleceklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, Bodrum'a galibiyetle döneceklerine inandığını söyledi. Son 2 maçtır istedikleri sonuçları alamadıklarını ifade eden tecrübeli teknik adam, "Biz iyi bir takımız, Sakarya da iyi bir takım. Elimizden ne geliyorsa yapacağız. Özellikle 2 haftadır yaşadıklarımızı Sakarya'da yaşamadan galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Çaykur Rizespor maçının ardından tribünlerden yapılan istifa çağrısıyla ilgili konuşan Taşdemir, "Taraftarın söylemleri, bizim düşüncelerimiz ve yaşadıklarımız futbolun içerisinde olan doğal şeyler. Çıktığımız yolda, verdiğimiz savaşta teknik adamlar istifaya davet edilebilir, bunda hiçbir sıkıntı yok. Sonuçta son iki maçtır çok kötü mağlubiyetler alıyoruz. Oyun anlamında baktığınızda ise kötü oynadığımız bir oyun yok. Mücadele ettiğimiz rakiplerle bizim aramızda çok büyük farklar var. Biz bu farkların hiçbirini sahada yansıtmadık. Bizim takımımız şu anda çok daha fazlasını başardı. Biz burada bir aile gibiyiz ve bundan sonraki zamanda sevenlerimizi mutlu edecek sonuçlar alabiliriz" yorumunu yaptı.

3 OYUNCU SAKAT

Sakaryaspor maçında galibiyete odaklandıklarını belirten Taşdemir, "Takımda ciddi sakatlıklarımız var. Orgill, Umar ve Burak yaklaşık 3-4 hafta daha bizimle olmayabilir. Herkes Ronaldo Kwateh'i A takım için transfer ettik diye düşünüyor. Oyuncu 2004 doğumlu ve kendisini altyapımız için aldık. Yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Bizimle idmanlara çıkıyor, işin içine ne kadar girebildiğini göreceğiz. Girebildiği zaman sahaya onu süreceğiz" dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detay görüntü

İsmet Taşdemir açıklama

Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY / BODRUM, (DHA)

2023-03-16 10:51:20



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