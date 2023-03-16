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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fethiyespor'da işler yolunda

DHA

Fethiyespor'da işler yolunda


FETHİYE, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta erteleme maçında Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Fethiyespor üst üste 3 galibiyetle çıkışını sürdürdü. Bu sonuçla 3'te 3 yapıp yenilmezlik serisini 5 maça taşıyan Fethiyespor, alt sıralardan tamamen uzaklaştı. Rahat bir nefes aldıklarını belirten teknik direktör Erhan Altın, "Çok kiritik galibiyetler elde ettik. Takımımı kutluyorum. Bu çizgimizi bozmayacağız. Serimizi sürdürüp nereye kadar gidebiliriz, bakacağız" dedi.
Fethiyespor grupta puanını 33'e çıkardı. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2023-03-16 11:01:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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