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3 köpeği zehirleyen sanığın yargılandığı davada 'şikayet yok' diyerek durdurma kararı

DHA

3 köpeği zehirleyen sanığın yargılandığı davada 'şikayet yok' diyerek durdurma kararı


Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 1'i kendisine ait, 3 köpeği zehirleyen Tahsin B.'nin 'birden fazla hayvanı kasten öldürme' suçundan Bodrum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada hakim, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği sahipsiz hayvanların öldürülmesiyle ilgili durumlarda il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinin şikayeti gerektiği gerekçesiyle 'durdurma' kararı verdi. Duruşma sonrası basın açıklaması yapan Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik, Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olay yerinde tutulan imzalı tutanak olmasına rağmen mahkemenin bunu yeterli görmediğini söyledi.
Konacık Mahallesi Pedasa Caddesi´nde çevre sakinleri tarafından bakılan 2 köpek, 30 Ekim 2022 tarihinde akşam saatlerinde biri yol ortasında, diğeri kaldırımda ölü bulundu. İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri bölgede inceleme yaptı. Bir gün sonra bir köpek daha aynı bölgede ölü bulundu. Köpeklerin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.
2 FARKLI İFADE VERMİŞ
Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden köpekleri zehirlediği öne sürülen kişinin pazarcılık yapan Tahsin B. olduğu belirlendi. Ölü bulunan üçüncü köpeğin de Tahsin B.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Tahsin B. ifadesinde, köpekleri, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle, savcılıktaki ifadesinde ise torununa havladığı için zehirlediğini söyledi. Tahsin B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DURDURMA KARARI VERİLDİ
Tahsin B., hakkında 'birden fazla hayvanı kasten öldürme' suçundan Bodrum 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Tahsin B., Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu ile Kent Komisyonu avukatları katıldı. Mahkeme hakimi Bodrum İlçe Tarım Müdürlüğü'nün şikayeti olmaması ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 'davayı durdurma' kararı verdi.
'İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN ŞİKAYETİ BEKLENİYOR'
Duruşma çıkışında Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri ve hayvanseverler bir araya gelerek kararla ilgili açıklama yaptı. Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Vahit Çevik, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 28/A maddesinin 8´inci fırkasında sahipsiz hayvanların ölümüyle ilgili ve ihlaliyle ilgili durumlarda şikayet hakkı il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine verilmişti. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından olay yerinde tutulan tutanakta, yetkilisinin imzası olmasına rağmen mahkeme yeterli görmedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şikayetçi olması konusundaki eksiliğinin tamamlanması için bugünkü duruşmada mahkeme 'durdurma' kararı verdi. Şu an dosya beklemede, savcılık tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün şikayetçi olmasına ilişkin dilekçenin tamamlanmasından sonra davaya devam edilecek. Türkiye´de bu konulardaki kararlarda maalesef az cezalar veriliyor. Yasadaki ceza ve yaptırımlar yetersiz. Mahkemelerin bu konuda yeterli duyarlılığı göstermeyerek düşük cezalar vermesi, bu tür eylemlerin maalesef devam etmesine neden oluyor. Hayvanlara yapılan kötü muamele, zulüm, zehirleme, öldürme olayları hem cezaların yetersiz olmasından hem de mahkemelerimizin duyarlı davranarak üst sınırdan ceza vermemesinden kaynaklanıyor. Konya´daki olayda da vahşice öldürme olayına rağmen maalesef alt sınırın biraz üstünde ceza verildi ve ertelendi. Bu konuda savcı ve hakimlerimizin duyarlı olmasını bekliyoruz. Masum canlarımızı başka türlü koruma imkanımız yok. Hiçbir suçu günahı olmayan, insanla yaşama arzusu olan bir masumun zehirli gıda maddesiyle iç organları parçalanarak, acı çekerek öldürülmesi vahşetten başka bir şey değildir. Mevcut cezaların iyi uygulanmasını talep ediyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-16 14:54:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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