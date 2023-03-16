Depremzede çift Bodrum'da evlendi



Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depreme Hatay'da yakalanan nişanlı çift Gülendam Yunus (20) ve Muhammed Gündeşli (29), Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Depreme Hatay Kırıkhan'da yakalanan ve oturdukları evleri yıkılan Muhammed Gündeşli Aksaray'a, nişanlısı Gülendam Yunus ise Bodrum'daki yakınlarının yanına yerleşti. 3 gün önce Bodrum'a gelen Gündeşli ile Yunus, belediyeye nikah başvurusunda bulundu. Hatay'da evlendikten sonra oturmak için hazırladıkları ve eşyalarını da yerleştirdikleri evlerin de depremde yıkılan çifte, Bodrum Otelciler Derneği (BORDER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz ve otel çalışanları destek oldu. Gülendam Yunus ve Muhammed Gündeşli, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın makamında düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Çiftin nikahını Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras kıydı. Nikah törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Nikah sonrası Gülendam Gündeşli gözyaşı döktü.

'ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK, SEVDİĞİM YANIMDA'

Depremde nişanlısıyla evlendikten sonra oturmayı planladıkları evlerinin de yıkıldığını söyleyen Gülendam Gündeşli, "Zor günler geçirdik. Yanımızda bulunan bulunmayan herkese çok teşekkür ederiz. Çok mutluyuz. Yakın ailemde bir şey yok ama maalesef akrabalarımdan hayatını kaybedenler var. Evlilik hazırlığı yaptığımız süreçte deprem nedeniyle evde bulunan çeyizlerimiz de kullanılmayacak hale geldi. Çok şükür canımızı kurtardık, sevdiğim yanımda" dedi.

Muhammed Gündeşli ise "Hatay'dan Bodrum'a geldik. Gönül isterdi ki memleketimizde ve düğün salonunda ailemizle düğün yapmak ama Bodrum halkı da bizi yalnız bırakmadı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a çok teşekkür ederim. Allah devletimizi milletimizi başımızdan eksik etmesin. Bir an önce evimize dönmek istiyoruz" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2023-03-16 20:02:54



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