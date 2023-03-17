Muğla'da tarihi eser operasyonuna 2 gözaltı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Milas ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen takı ve sikkeler ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas'ta yaşayan S.S. ve C.M.H.'nin tarihi eser niteliği taşıyan malzemelerin satışını yaptıkları bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda Antik Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 bronz takı ve 2 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S. ve C.M.H.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN
2023-03-17 16:25:08
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