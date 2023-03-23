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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor yenilgileri telafi edecek

DHA

Bodrumspor yenilgileri telafi edecek


Fırat AKAY / BODRUM, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Manisa Futbol Kulübü, Çaykur Rizespor ve Sakaryaspor maçlarını 2-1'lik skorla kaybedip zirve yarışının uzağında kalan Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir değerlendirmelerde bulundu. Bu hafta iç sahada Erzurumspor FK ile karşı karşıya geleceklerini belirten deneyimli teknik adam, 3 mağlubiyeti de telafi edeceklerini ifade etti. İyi futbol oynamalarına rağmen sonuca gidemediklerini anlatan Taşdemir, "Skor olarak kötüyüz ama oyun olarak kötü değiliz. Kaybettiğimiz 3 maçın geneline baktığımız zaman çoğunda çok daha iyi oynayan bir Bodrumspor vardı. Benim kariyerimde hiç 3'te 0 yaptığım bir seri olmamıştı" dedi. 
Yenilmelerine rağmen sahada doğruları yaptıklarını vurgulayan Taşdemir, "Özelikle son Sakaryaspor maçında 1 kişi eksik oynadık, çok daha iyi bir performans ortaya koyuduk. Sezon başından beri oynadığımız oyuna tekrar geri dönüşün bir sinyaliydi. Sezon başında çok iyi bir performans gösterdik ancak hedef takım haline geldikten sonra bunu kaldıramadık. Tanınmayan futbolcularımızı herkes öğrendi, onlara önlem almaya başladı. Bize sozan başında şu anki konumda olacağımız söylenseydi, hepimiz memnun olurduk. Ancak şu an ciddi bir memnuniyetsizlik söz konusu.  En kısa sürede bu 3 mağlubiyeti kapatıp, galibiyet serisine başlarsak istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" yorumunu yaptı. 
CENK ŞEN: PLAY-OFF İDDİAMIZ VAR 
Direkt Süper Lig yarışında geriye düşen Bodrumspor´un golcü oyuncularından Cenk Şen ise Play-Off hedefleri için var güçleriyle mücadele edeceklerini söyledi. Son 3 maçta alınan mağlubiyetleri takım olarak beklemediklerini belirten Cenk, "Kötü sonuçlar aldık. Fakat Play-Off iddiamız devam ediyor. Play-Off için elimizden geleni yapacağız. Son haftaya kadar güzel performans gösterdiğimi düşünüyorum ama Sakaryaspor maçında performansım düşüktü. Erzurumspor maçına çok iyi hazırlanıyoruz. Galibiyet almak için sahaya çıkacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detay
İsmet Taşdemir ve Cenk Şen röportaj
Genel ve detay görüntüDHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY
2023-03-23 11:25:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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