Milletvekili Aday Adayı Turgay Öztürk: Muğla 14 Mayıs'a hazır

MUĞLA, (DHA) AK Parti Muğla Milletvekili Aday Adayı Turgay Öztürk, başvurusunun ardından saha çalışmaları kapsamında Muğla'nın ilçelerini ziyaret etti. Öztürk, "Başvurumuzu yaptıktan sonra Muğlamızın tüm ilçelerinde ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Sahadaki bu teveccühün 14 Mayıs zaferiyle sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. Muğla 14 Mayıs'a hazır" dedi.2023 genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı başvurusunu yapan Turgay Öztürk, Muğla'nın ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Türkiye Yüzyılı'nda nice büyük başarılara imza atılacağını söyleyen Öztürk, "AK Parti hizmetlerin, projelerin ve her koşulda milletin faydasına adım atan partinin adıdır. 14 Mayıs tarihi bu anlamda bir mihenk taşıdır. Yaptığımız her ziyarette Muğlalı hemşerilerimizin sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize olan teveccühlerini görmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Milletimiz kendi iradesini her şeyin üstünde tutan Liderine 14 Mayıs'ta tekrar yetkiyi vererek bugüne dek verilen hizmetlere yenilerini de ekleyecektir" ifadelerini kullandı. Saha çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getiren Öztürk, "Partimizin kuruluşundan bu yana çeşitli görevler almış biri olarak sahadaki bu teveccühün 14 Mayıs zaferiyle sonuçlanacağına tüm kalbimle inanıyorum. Saha çalışmalarımızı tüm ilçelerimizde aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. İlçe başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, gençlik ve kadın kolları teşkilatlarımızı, yöneticilerimizi, mahalle başkanlarımızı, muhtarlarımızı, esnafımızı ve Muğlalı hemşerilerimizi ziyaret ederek Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.DHA-Politika Türkiye-Muğla DHA

2023-03-24 15:26:56



